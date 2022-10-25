Події

21:52 25.10.2022

Корюківка (Чернігівська область) стане побратимом німецької Вальдкірхен - Штайнмаєр

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Корюківка (Чернігівська область) стане побратимом німецької Вальдкірхен - Штайнмаєр

Корюківка на Чернігівщині стане побратимом німецького міста Вальдкірхен, сказав на брифінгу у Києві у вівторок президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Штайнмаєр відвідав Корюківку у вівторок під час свого візиту до України. Під час його перебування там було оголошено повітряну тривогу і він провів деякий час у бомбосховищі разом із жителями міста. "Ми були у підвалі. Я захоплений мужністю цих людей. Вони голими руками зупиняли російські танки та змусили їх повернути назад", - сказав він.

"Я можуть підтвердити обіцянку, що Корюківка встановить побратимські відносини з містом Вальдкірхен на південному заході Німеччини. Це дає сигнал Москві, що їй не вдасться розділити наші народи", - сказав німецький президент.

Місто та міська громада Вальдкірхен із населенням близько 10.5 тис осіб розташовані в Баварії.

 

 

Теги: #укрїна #німеччина #побратимство

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