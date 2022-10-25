Події

21:44 25.10.2022

Зеленський назвав "ганебними" дії Росії щодо гальмування роботи "зернового коридору"

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Зеленський назвав "ганебними" дії Росії щодо гальмування роботи "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський назвав "ганебними" дії Росії щодо гальмування роботи "зернового коридору".

"Вважаю абсолютно ганебними російські спроби загальмувати такі поставки продовольства створенням штучної черги суден, які змушені чекати на тижні виконання зобов'язань", - сказав він у вівторок на брифінгу після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

На сьогодні, зазначив він, у черзі перебувають понад 170 суден.

Зеленський нагадав, що "зерновим коридором" експортовано понад 9 млн тонн зерна. "Це означає, що десятки мільйонів людей у різних країнах врятовано від загрози голоду, який провокується Російською Федерацією", - сказав він.

 

 

Теги: #рф #зеленський #зерноекспорт

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