Рааб став заступником британського прем'єра, Клеверлі зберігає посаду глави МЗС, а Воллес - міністра оборони

Домінік Рааб обійняв у новому уряді Великої Британії посаду заступника прем'єр-міністра, посади міністра юстиції та лорда-канцлера, повідомляє у вівторок Даунінг-стріт.

"Домініка Рааба призначено заступником прем'єр-міністра, лордом-канцлером і міністром юстиції", - йдеться в заяві офісу британського прем'єра Ріші Сунака в твіттері.

Рааб обіймав ці посади у 2021-2022 роках в уряді експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. До цього Рааб був главою британського МЗС.

Крім цього, повідомили на Даунінг-стріт, Джеймс Клеверлі зберіг посаду глави МЗС в уряді Сунака.

"Джеймс Клеверлі знову призначений міністром закордонних справ", - зазначили у канцелярії прем'єра.

Крім того, Джеремі Гант залишається на посаді глави Мінфіну.

"Джеремі Ганта знову призначено канцлером казначейства", - повідомили на Даунінг-стріт.

Зберіг посаду і міністр оборони Бен Воллес.

Телеканал Sky News наголошує, що призначення Ганта міністром фінансів, "ймовірно, частково націлене на підтримку спокою на ринку".

Британські ЗМІ зазначали, що за рік у Великій Британії змінилися вже чотири міністри фінансів. Так, до 5 липня 2022 року посаду глави Мінфіну обіймав Сунак, потім, до 6 вересня, Надхім Захаві. Колишній глава британського уряду Ліз Трасс спочатку призначила на посаду міністра фінансів Квазі Квартенга, проте він залишив посаду через 38 днів після призначення. Гант змінив 14 жовтня Квартенга на цій посаді.

Раніше у вівторок король Великої Британії Чарльз III затвердив Сунака прем'єр-міністром Великої Британії та попросив його сформувати уряд.

До цього з королем зустрілася Трасс, яка повідомила йому про відставку.

Трасс заявила про відставку минулого тижня. Вона очолювала уряд 49 днів - найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.