В Україну прибув президент Німеччини

В Україну з візитом прибув президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Reuters із посиланням на німецьку телекомпанію ntv.

"Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну з несподіваним візитом у вівторок, це його перша поїздка до країни після вторгнення Росії 24 лютого, повідомляє німецька телекомпанія ntv. У ході поїздки Штайнмаєр має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, додала телекомпанія", - сказано у повідомленні.