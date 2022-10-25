Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили способи припинення ядерного шантажу РФ, а також постачання ППО та боєприпасів для України.

"Детальне та відверте обговорення з Блінкеном шляхів припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США за будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною необхідна. Ми також зосередилися на постачаннях ППО та боєприпасів", - написав Кулеба у твіттері.