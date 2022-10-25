Події

07:11 25.10.2022

За добу на півдні знищено 40 окупантів, 10 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

1 хв читати
За добу на півдні знищено 40 окупантів, 10 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

За добу на південному напрямку українські військові знищили 40 людей особового складу агресора, 10 одиниць ворожої техніки, 3 склади боєприпасів. Також було пошкоджено 6 танків, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 2️4️6️ вогневих завдань, зокрема й по мінометних та артилерійських позиціях ворога. Підтверджені втрати противника: 4️0️ рашистів, 3️ танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса", 6одиниць автобронетехніки і 3 склади боєприпасів у Бериславському і Каховському районах. Суттєво пошкоджено 6 ворожих танків, символічно затрофеєний рашистський "Урал", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у вівторок.

Крім цього, у Бериславському районі було збито безпілотний шпигун типу "Орлан-10" під час проведення ворогом повітряної розвідки.

Ворожа авіація 4 рази завдавала ударів по позиціях уздовж лінії зіткнення.

За добу було збито 3 вертольоти противника, а також дрон-камікадзе Shahed-131.

Українська авіація відпрацювала 5️ атак по позиціях ворожої ППО, по опорному пункту та скупченню окупантів, озброєнню та техніці.

У Чорному морі угруповання ворожого флоту складається з одинадцятьох кораблів, серед яких 3 вдк і 2 надводних носії "Калібрів".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 24.10.2022
ЗС України на південному напрямку виконали 130 вогневих завдань, знищили станцію радіолокації "Зоопарк-1"

ЗС України на південному напрямку виконали 130 вогневих завдань, знищили станцію радіолокації "Зоопарк-1"

15:56 23.10.2022
У Нікополі від російських обстрілів постраждали 6 мирних жителів, у Миколаївській області збито 14 дронів

У Нікополі від російських обстрілів постраждали 6 мирних жителів, у Миколаївській області збито 14 дронів

12:09 23.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових, 5 танків і 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових, 5 танків і 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

08:26 23.10.2022
Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

07:28 23.10.2022
На Дніпропетровщині ЗС України знищили ще один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136"

На Дніпропетровщині ЗС України знищили ще один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136"

07:14 23.10.2022
За добу на півдні знищено 47 окупантів, 24 одиниці техніки, 4 склади боєприпасів

За добу на півдні знищено 47 окупантів, 24 одиниці техніки, 4 склади боєприпасів

07:09 23.10.2022
Повітряні сили ЗС України за суботу знищили два російські вертольоти Ка-52

Повітряні сили ЗС України за суботу знищили два російські вертольоти Ка-52

09:26 22.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 320 військових, 6 танків та 5 артсистем

Окупанти втратили за добу в Україні близько 320 військових, 6 танків та 5 артсистем

08:11 22.10.2022
За добу на півдні знищено 17 окупантів, 6 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

За добу на півдні знищено 17 окупантів, 6 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

19:37 21.10.2022
На Херсонщині деокуповано вже 88 населених пунктів

На Херсонщині деокуповано вже 88 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

Українські військові збили третій за добу російський вертоліт – ПС ЗСУ

Зеленський у День ООН подякував Генсеку Гутеррешу

За 8 місяців війни Україна відстояла свою незалежність

ОСТАННЄ

Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

Окупанти обстріляли Нікопольський район, попередньо постраждалих немає

Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

Держсекретар США та новий глава МЗС Італії обговорили виклики у сфері енергетики та підтримку України

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА