За добу на півдні знищено 40 окупантів, 10 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

За добу на південному напрямку українські військові знищили 40 людей особового складу агресора, 10 одиниць ворожої техніки, 3 склади боєприпасів. Також було пошкоджено 6 танків, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 2️4️6️ вогневих завдань, зокрема й по мінометних та артилерійських позиціях ворога. Підтверджені втрати противника: 4️0️ рашистів, 3️ танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса", 6одиниць автобронетехніки і 3 склади боєприпасів у Бериславському і Каховському районах. Суттєво пошкоджено 6 ворожих танків, символічно затрофеєний рашистський "Урал", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у вівторок.

Крім цього, у Бериславському районі було збито безпілотний шпигун типу "Орлан-10" під час проведення ворогом повітряної розвідки.

Ворожа авіація 4 рази завдавала ударів по позиціях уздовж лінії зіткнення.

За добу було збито 3 вертольоти противника, а також дрон-камікадзе Shahed-131.

Українська авіація відпрацювала 5️ атак по позиціях ворожої ППО, по опорному пункту та скупченню окупантів, озброєнню та техніці.

У Чорному морі угруповання ворожого флоту складається з одинадцятьох кораблів, серед яких 3 вдк і 2 надводних носії "Калібрів".