МОЗ закупить понад 1,1 тис. автономних генераторів для забезпечення лікарень
Міністерство охорони здоров'я закупить 1126 автономних генераторів для забезпечення електроенергією лікарень, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у своєму телеграм-каналі.
За його словами, генератори буде закуплено для клінік, які не мають коштів придбати альтернативні джерела живлення.
Крім того, для забезпечення клінік електроживленням в Україну як гуманітарну допомогу доставлено вже близько 400 генераторів, які розподілили в медичні заклади прифронтової зони, на деокуповані території та в лікарні, які приймають найбільшу кількість пацієнтів.
Водночас деякі медзаклади самостійно купують генератори.
"Це стосується прибуткових лікарень, які за кошти НСЗУ мають змогу здійснювати такі закупівлі", - сказав Радуцький.
"У разі відключення електроенергії це дасть змогу лікарням стабільно працювати та надавати медичну допомогу пацієнтам. Також окрема увага приділяється формуванню резерву паливно-мастильних матеріалів у кожній лікарні", - сказав він.