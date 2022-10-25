Події

07:02 25.10.2022

МОЗ закупить понад 1,1 тис. автономних генераторів для забезпечення лікарень

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МОЗ закупить понад 1,1 тис. автономних генераторів для забезпечення лікарень

Міністерство охорони здоров'я закупить 1126 автономних генераторів для забезпечення електроенергією лікарень, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у своєму телеграм-каналі.

За його словами, генератори буде закуплено для клінік, які не мають коштів придбати альтернативні джерела живлення.

Крім того, для забезпечення клінік електроживленням в Україну як гуманітарну допомогу доставлено вже близько 400 генераторів, які розподілили в медичні заклади прифронтової зони, на деокуповані території та в лікарні, які приймають найбільшу кількість пацієнтів.

Водночас деякі медзаклади самостійно купують генератори.

"Це стосується прибуткових лікарень, які за кошти НСЗУ мають змогу здійснювати такі закупівлі", - сказав Радуцький.

"У разі відключення електроенергії це дасть змогу лікарням стабільно працювати та надавати медичну допомогу пацієнтам. Також окрема увага приділяється формуванню резерву паливно-мастильних матеріалів у кожній лікарні", - сказав він.

Теги: #закупівля #лікарні #генератори

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