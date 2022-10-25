Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН та ЄС для недопущення провокацій на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністрами федерального уряду Німеччини під час робочого візиту до Берліна 24 жовтня.

"Сторони …порушили питання щодо ситуації на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС. Денис Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН і ЄС для недопущення провокацій з боку ворога", - повідомила пресслужба уряду України.

Прем'єр-міністр України подякував ФРН за підтримку запроваджених санкцій і висловив очікування щодо швидкого затвердження 9-го пакета.

Із віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком Шмигаль обговорив спільну реакцію у відповідь на обстріли Росією енергетичної інфраструктури України. На думку прем'єр-міністра України, постачання Німеччиною систем ППО допоможе захистити небо та людей від чергових терористичних актів Росії.

Під час зустрічі з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце Шмигаль запросив ФРН долучатися до фінансування програм підтримки малого та середнього бізнесу. За його словами, це дасть змогу створити нові робочі місця та збільшити надходження до бюджету.

"Денис Шмигаль та Свенья Шульце також обговорили фінансову підтримку для швидкого відновлення та технічну допомогу партнерів у проходженні зимового періоду", - наголошується в повідомленні.