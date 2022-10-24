Події

18:48 24.10.2022

Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

2 хв читати
Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув'язнених і на території РФ, і на тимчасово окупованих територіях України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Так, з виправної колонії №90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками федеральної служби безпеки Російської Федерації, було звільнено більшість злочинців", - ідеться у зведенні.

Натомість, за даними Генштабу, окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

РФ продовжує підготовку частини мобілізованих на загальновійськових полігонах та підрозділах підготовки фахівців. "Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід", - наголошується у зведенні.

Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів Російської православної церкви із Самарської області. Однак, за даними Генштабу, більшість із них відмовляються від поїздок до району ведення бойових дій через небезпеку та відсутність засобів захисту.

Теги: #увязнені #вербування #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 24.10.2022
За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

14:27 24.10.2022
Вже понад 90 населених пунктів деокуповано на Херсонщині – ОК "Південь"

Вже понад 90 населених пунктів деокуповано на Херсонщині – ОК "Південь"

13:20 22.10.2022
У Херсонській області збитий російський вертоліт Ка-52

У Херсонській області збитий російський вертоліт Ка-52

19:43 21.10.2022
Російські окупанти викрали 46 дітей із Херсонського дитбудинку

Російські окупанти викрали 46 дітей із Херсонського дитбудинку

10:24 20.10.2022
Російська влада продовжує інформаційну підготовку до ймовірного відступу в Херсонській області - ISW

Російська влада продовжує інформаційну підготовку до ймовірного відступу в Херсонській області - ISW

13:43 19.10.2022
Херсонська ОВА закликає жителів області ігнорувати заклики окупантів до т.зв. евакуації до РФ: вони хочуть використати людей як "живий щит"

Херсонська ОВА закликає жителів області ігнорувати заклики окупантів до т.зв. евакуації до РФ: вони хочуть використати людей як "живий щит"

12:08 19.10.2022
На Херсонщині збито російський гелікоптер Ка-52 - ПК "Південь"

На Херсонщині збито російський гелікоптер Ка-52 - ПК "Південь"

12:07 19.10.2022
Окупанти на тиждень закрили в'їзд у Херсонську область для цивільних осіб

Окупанти на тиждень закрили в'їзд у Херсонську область для цивільних осіб

12:07 15.10.2022
На Херсонщині в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей - СБУ

На Херсонщині в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей - СБУ

14:59 12.10.2022
"Нова пошта" відновила роботу в деокупованих населених пунктах Херсона

"Нова пошта" відновила роботу в деокупованих населених пунктах Херсона

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу окупантів відкинуто з чотирьох сіл Луганської та Донецької областей - Генштаб

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів та їх техніки і шести складах боєприпасів, збили два гелікоптери - Генштаб

Місткість готелів в Івано-Франківській області наближається до 50 тис. місць

За добу окупантів відкинуто з чотирьох сіл Луганської та Донецької областей - Генштаб

Окупанти завдали 3 ракетних та 7 авіаударів по Україні за добу, постраждала інфраструктура в Миколаєві, Куп'янську, Вугледарі та Соледарі - Генштаб

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 54 населених пунктів на Донеччині, без світла ще 95

Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, ніхто не постраждав

Мобілізованим у РФ почали видавати бронежилети та шоломи виробництва Ірану – ГУР

Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T - Шмигаль

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА