Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув'язнених і на території РФ, і на тимчасово окупованих територіях України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Так, з виправної колонії №90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками федеральної служби безпеки Російської Федерації, було звільнено більшість злочинців", - ідеться у зведенні.

Натомість, за даними Генштабу, окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

РФ продовжує підготовку частини мобілізованих на загальновійськових полігонах та підрозділах підготовки фахівців. "Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід", - наголошується у зведенні.

Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів Російської православної церкви із Самарської області. Однак, за даними Генштабу, більшість із них відмовляються від поїздок до району ведення бойових дій через небезпеку та відсутність засобів захисту.