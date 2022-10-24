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17:19 24.10.2022

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

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Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на Haaretz Democratic Summit, закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

"Чи не час вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?", - поставив запитання Зеленський учасникам форуму.

У своєму зверненні глава держави нагадав про численні атаки Росії на українські міста за допомогою іранських безпілотників.

За словами Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала близько 4,5 тис. ракет проти України, і запас ракет у них скорочується.

"От чому Росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла – в Ірані", - сказав він.

Водночас Зеленський висловив припущення, що Росія у відповідь може сприяти Ірану в реалізації його ядерної програми.

"У мене запитання до вас - як ви думаєте, а чим Росія платить Ірану за це? Невже Іран зацікавили просто гроші? Ймовірно, зовсім не гроші, а російське сприяння іранській ядерній програмі. Ймовірно, саме такий сенс у їхнього альянсу", - додав. він.

Президент зазначив, що "щоразу, коли в Україні на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача обговорюємо російський ракетний і дроновий терор, ми (учасники Ставки – ІФ) говоримо і про наших партнерів, які вже допомагають чи можуть допомогти захистити небо".

Водночас він наголосив, що, на жаль, "слова – Ізраїль, ізраїльські – при цьому не звучать".

"Звичайно, це рішення вашої держави, ваших урядів. Схоже, воно було ухвалене давно – у 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України. Рішення "не дратувати" Кремль, не допомагати Україні реально", - сказав він, зазначивши, що ще з 2014 року Україна просила Ізраїль про допомогу.

За словами Зеленського, "якби Україна одразу могла убезпечити своє небо, зіткнувшись із ракетною і дроновою загрозою, Росія зараз не мала б мотиву йти в Іран і пропонувати йому щось в обмін на сприяння в терорі".

"І я вважаю, що можна позбавити сенсу цей їхній альянс, якщо ми будемо діяти разом – ми з вами так само, як і з іншими демократіями", - заявив президент.

Водночас глава Української держави подякував Ізраїлю за медичну допомогу Україні та за підтримку з боку ізраїльського народу. Він висловив сподівання, що Україна отримає від Ізраїлю підтримку в закритті неба від російських повітряних атак.

Зеленського було нагороджено Haaretz Democracy Award за "лідерство в глобальній битві за демократію проти тиранії".

Теги: #ізраїль #зеленський

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