Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра

Голова Палати громад Пенні Мордонт відкликала кандидатуру на виборах прем'єр-міністра, у такий спосіб її суперник Ріші Сунак автоматично стає новим головою Консервативної партії та, відповідно, прем'єром Великої Британії, повідомили у понеділок у керівництві британської Консервативної партії.

"Ріші Сунак обраний новим головою Консервативної партії", - заявив голова "комітету 1922 року" Палати громад, який опікувався процесом вибору нового лідера, сер Грем Бреді.

Мордонт, зі свого боку, повідомила у себе в твіттері, що відкликала кандидатуру на вибори прем'єр-міністра і заявила, що у такий спосіб "ми обрали нашого нового прем'єр-міністра", зазначивши, що повністю підтримує Сунака.

Ріші Сунак народився в Саутгемптоні в сім'ї лікаря та фармацевта 12 травня 1980 року. Закінчив Оксфордський університет, де вивчав філософію, політику та економіку, пізніше отримав ступінь магістра ділового адміністрування у Стенфордському університеті. Там само політик зустрів свою майбутню дружину Акшату Мурті – дочку співзасновника індійської мультинаціональної ІТ-компанії Infosys мільярдера Нараяни Мурті. Сунак встиг попрацювати в одному з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs Group та гедж-фонді The Children's Investment Fund Management.

У 2015 році Сунак переміг на парламентських виборах в окрузі Річмонд у графстві Вест-Йоркшир. В уряд вперше потрапив при Терезі Мей у 2018 році, отримавши посаду парламентського помічника міністра житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування. Сунак тричі голосував за угоду Мей про вихід Великої Британії з ЄС, однак у 2019 році її було відкинуто, що багато в чому призвело до її відставки та приходу до влади Бориса Джонсона.

Після відходу Мей у відставку Сунак підтримав Джонсона як кандидата на посаду лідера Консервативної партії. Джонсон прийшов до влади в 2019 році й призначив Сунака на посаду заступника глави Мінфіну, проте вже в 2020 році той пішов на підвищення й очолив Міністерство фінансів, замінивши на цій посаді Саджида Джавіда.

5 липня 2022 року Сунак став другим міністром після Джавіда, який подав у відставку через скандали навколо Джонсона. Через три дні Сунак заявив про висування своєї кандидатури на посаду нового лідера консерваторів і, відповідно, прем'єр-міністра Великої Британії. Колишній глава Мінфіну набирав більшість голосів у всіх турах виборів голови Консервативної партії, проте у фінальному турі поступився колишній главі МЗС Ліз Трасс. Трасс обійняла посаду прем'єр-міністра, але змогла протриматися на ній лише 45 днів, після чого була змушена піти у відставку.