Понад 165 суден зернової ініціативи застрягли в черзі біля протоки Босфор через штучні затримки РФ у перевірках - МЗС України

Понад 165 суден зернової ініціативи застрягли в черзі біля протоки Босфор через штучні затримки РФ у перевірках, заявило Міністерство закордонних справ України.

"Починаючи з 14 жовтня 2022 року, російські інспектори Спільного координаційного центру в м. Стамбул суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже є завантаженими та прямують до кінцевого пункту призначення. У результаті дій РФ, понад 165 суден нині застрягли в черзі біля протоки Босфор, і їхня кількість щодня збільшується", - йдеться у заяві МЗС України у понеділок.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що є підстави вважати, що затримки із перевіркою Росією суден зернової ініціативи політично мотивовані.

"Нещодавно російське керівництво без законних підстав намагалося поставити під сумнів діяльність зернового коридору, вимагаючи нових поступок за згоду Москви продовжити дію зернової угоди", - зазначили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема на Глобальному Півдні. Як зазначається, затримки з інспекцією вже завадили Україні експортувати додатково 3 млн тонн зерна, а 10 мільйонів людей у всьому світі не отримали їжі вчасно через політичну повістку Росії.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт зернових з України, вимагати від Росії негайно припинити ці штучні затримки в перевірках суден зернового коридору. Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками його голодних ігор", - повідомили у МЗС України.

Крім того, Україна також звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру із проханням терміново усунути затримки з боку Росії, зокрема за рахунок збільшення кількості інспекторів у протоці Босфор.

"Ми прагнемо продовжувати тісну співпрацю з ООН і Туреччиною задля забезпечення безперешкодного функціонування Чорноморського зернового коридору", - запевнили в міністерстві.