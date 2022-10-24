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13:47 24.10.2022

На реалізацію рішення про переведення на бюджет окремих категорій здобувачів вищої освіти необхідно 7-9 млрд грн до 2025 року - Шкарлет

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На реалізацію рішення про переведення на бюджет окремих категорій здобувачів вищої освіти необхідно 7-9 млрд грн до 2025 року - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на реалізацію рішення про переведення на бюджет окремих категорій здобувачів вищої освіти необхідно 7-9 млрд грн до 2025 року.

"Це дуже дороге для бюджету рішення... Оцінка щодо цього рішення - це від 7 до 9 млрд грн до 2025 року включно", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону у понеділок удень.

За його словами, у 2022 році для реалізації цього рішення буде необхідно близько 370 млн грн, у 2023 році - 3,9 млрд грн, 2024 року - понад 3,3 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про переведення на навчання за рахунок коштів державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року.

Теги: #міносвіти #шкарлет

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