Події

12:58 24.10.2022

НАБУ ОГОЛОСИЛО В РОЗШУК ЕКСГОЛОВУ НАЦБАНКУ ШЕВЧЕНКА

1 хв читати

НАБУ ОГОЛОСИЛО В РОЗШУК ЕКСГОЛОВУ НАЦБАНКУ ШЕВЧЕНКА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підрив Каховської дамби затримає ЗСУ на два тижні, але залишить Крим та ЗАЕС без води - Буданов

Російські окупанти готують Херсон до оборони, а не до здачі - Буданов

Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб

На Донеччині в результаті ворожих обстрілів загинуло шестеро людей, ще п’ятеро було поранено

Ворог за добу завдав 2 ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із РСЗВ

ОСТАННЄ

Національний тест з медіаграмотності відбудеться в Україні 27 жовтня - Мінкультури

СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

Підрив Каховської дамби затримає ЗСУ на два тижні, але залишить Крим та ЗАЕС без води - Буданов

РФ депортувала з окупованої території України понад 2000 дітей, планує ще 4000 – експерт

Більшість українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти РФ, навіть якщо ворог продовжить обстрілювати інфраструктуру, – соцопитування КМІС

Російські окупанти готують Херсон до оборони, а не до здачі - Буданов

Міністр оборони РФ Шойгу намагався уповільнити військову допомогу Заходу Україні, розпалюючи страх міністрів оборони країн - членів НАТО перед "брудною бомбою", – ISW

Минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав - Синєгубов

Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 627,6 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА