НАБУ ОГОЛОСИЛО В РОЗШУК ЕКСГОЛОВУ НАЦБАНКУ ШЕВЧЕНКА
НАБУ ОГОЛОСИЛО В РОЗШУК ЕКСГОЛОВУ НАЦБАНКУ ШЕВЧЕНКА
НАБУ ОГОЛОСИЛО В РОЗШУК ЕКСГОЛОВУ НАЦБАНКУ ШЕВЧЕНКА
Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб
Більшість українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти РФ, навіть якщо ворог продовжить обстрілювати інфраструктуру, – соцопитування КМІС
Міністр оборони РФ Шойгу намагався уповільнити військову допомогу Заходу Україні, розпалюючи страх міністрів оборони країн - членів НАТО перед "брудною бомбою", – ISW
Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб
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