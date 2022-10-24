Події

08:13 24.10.2022

ЗС України на південному напрямку виконали 130 вогневих завдань, знищили станцію радіолокації "Зоопарк-1"

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ЗС України на південному напрямку виконали 130 вогневих завдань, знищили станцію радіолокації "Зоопарк-1"

Минулої доби ЗСУ на південному напрямку знищили станцію радіолокації "Зоопарк-1", а ракетно-артилерійські війська виконали 130 вогневих завдань, повідомили в ОК "Південь".

"Протягом бойового дня ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції та звільнені у жовтні населені пункти Бериславського району. Мінометний вогонь вів по прибережній смузі Очаківської громади. Без наших втрат", – йдеться у зведенні ОК у фейсбуці.

Зазначається, що підрозділи ракетно-артилерійських військ ЗС України виконали 130 вогневих завдань за день. Українські військові отримали підтвердження про знищення 7 рашистів. Крім того, на Херсонщині було ліквідовано станцію радіолокації "Зоопарк-1".

У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів і катерів, зокрема 3 великі десантні кораблі та 2 носії крилатих ракет із сумарним залпом – 16 "Калібрів".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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