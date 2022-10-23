Події

19:05 23.10.2022

Окупанти вивозять вихованців Олешківського інтернату до Криму

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Окупанти вивозять вихованців Олешківського інтернату до Криму

Російські окупанти вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті (окуповане м.Олешки Херсонської області) до окупованого Криму, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни продовжують цинічно викрадати українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Цього разу вони примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області. Станом на 22 жовтня до Криму було вивезено 12 вихованців комунальної установи", - написав Єрмак в телеграмі в неділю.

За його словами, ця інформація вже надійшла до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Нам відомо, що у закладі перебувало 82 дитини, 40 із яких паліативні. 12 дітей із інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи від 8 до 18 років примусово перевезли до Клінічної психіатричної лікарні №5, яка знаходиться в селі Строгонівка Сімферопольського району АР. Що буде далі з дітьми, поки що невідомо, але Росія систематично викрадає та депортує наших людей, повторюючи найгірші практики минулих злочинів проти українського народу", - написав глава Офісу президента.

За його словами, за такі дії має бути жорстка правова відповідь – це геноцид українців. "Ми робимо все, щоб росіяни відповідали за це. І вони відповідатимуть на полі бою і перед міжнародним трибуналом, який обов'язково буде", – резюмував Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/1512

 

 

Теги: #депортація #інтернат #олешки

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