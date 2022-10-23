За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

Київська міська державна адміністрація повідомила про стабілізаційні відключення електрики в українській столиці, які проводяться за розпорядженням НЕК "Укренерго" в неділю.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві розпочалися стабілізаційні відключення світла", - йдеться в повідомленні КМДА.

В адміністрації закликають городян помірно споживати електроенергію і вмикати енергоємні прилади по черзі, а також максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 і ввечері з 17:00 до 23:00.