Події

13:19 23.10.2022

За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

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За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

Київська міська державна адміністрація повідомила про стабілізаційні відключення електрики в українській столиці, які проводяться за розпорядженням НЕК "Укренерго" в неділю.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві розпочалися стабілізаційні відключення світла", - йдеться в повідомленні КМДА.

В адміністрації закликають городян помірно споживати електроенергію і вмикати енергоємні прилади по черзі, а також максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 і ввечері з 17:00 до 23:00.

Теги: #київ #електроенергія #відключення

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