РФ продовжує виводити підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області, ймовірно готується до підриву греблі Каховської ГЕС - ISW

Російські окупанти продовжують виводити свої найбільш боєздатні підрозділи з правого на лівий берег Дніпра в Херсонській області, залишаючи для оборони правого берега нещодавно мобілізованих російських громадян, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили продовжували відходити із західної частини Херсонської області, готуючись до проведення затримувальних дій, які, ймовірно, будуть ефективні лише частково", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що російські сили також вивозять пацієнтів із Каховської лікарні на східному березі Дніпра, ймовірно, щоб звільнити лікарняні ліжка для російських військових, які можуть постраждати в результаті відходу через річку.

Крім того, аналітики повідомляють, що російські сили, ймовірно, готуються зруйнувати греблю Каховської гідроелектростанції (КГЕС), "затопити і розширити річку Дніпро, щоб затримати будь-які українські наступи".

"Російська окупаційна влада в Новій Каховці, ймовірно, намагається пом'якшити наслідки повені; глава окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимир Леонтьєв заявив 22 жовтня, що російська влада знижує обсяг води з водосховища за греблею, щоб мінімізувати збиток у разі руйнування КГЕС, але залишився вірним фейковому наративу, що Україна, а не Росія, зруйнує греблю", - уточнюється в звіті.

Водночас в Інституті наголошують, що Україна не зацікавлена в руйнуванні греблі, а зацікавлена в збереженні енергопостачання нещодавно звільнених районів Херсонської області.

У ISW також зазначають, що російське військове керівництво перекинуло свій Офіцерський корпус через річку, але залишило нещодавно мобілізованих росіян на західному березі Дніпра в ролі "загону, що залишається у вогневому контакті".

"Використання таких недосвідчених сил для проведення затримувальних дій може призвести до розгрому російських військ, якщо українські сили вирішать посилити атаку", - наголошують аналітики.

Крім того, в Інституті впевнені, що російські удари по українській цивільній інфраструктурі навряд чи підірвуть волю України до боротьби, але ставатимуть "дедалі більшою економічною і гуманітарною проблемою для України в міру зниження температури".

"Російські обстріли і удари в останні тижні пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України, що призвело до відключення електрики по всій країні, а не тільки на лінії фронту. Відключення електрики в поєднанні з холодною зимовою погодою і пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилить страждання цивільного населення України цієї зими", - зазначають в Інституті.

Там додають, що Сили оборони України ведуть контрнаступальні дії в напрямку на Сватове і Кремінну.

Російські сили також провели обмежені контратаки з метою повернути втрачені території в Харківській, Луганській і Донецькій областях, проте наразі підтверджень їх просування на цих напрямках немає.

"Станом на 22 жовтня чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжували примусово переселяти жителів на окуповані Росією території України. Російська та окупаційна влади продовжували обмежувати пересування жителів, які проживають на окупованих Росією територіях України, і посилювати контроль на контрольно-пропускних пунктах", - підсумували аналітики.