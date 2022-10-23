Події

09:00 23.10.2022

Окупанти в ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений

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Окупанти в ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений

Російські окупанти у ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Уночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила до п'ятиповерхового житлового будинку, повністю зруйнувавши квартиру на п'ятому поверсі", - написав Сенкевич у телеграм-каналі вранці в неділю.

За його словами, також пошкодження зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, знищено балкони.

Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик і кілька припаркованих автомобілів.

За словами мера, у результаті російського ракетного терору обійшлося без жертв.

Разом із тим один чоловік отримав легкі поранення від уламків скла – йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

"Наразі територію обстежили фахівці ДСНС. На місце вже виїхала аварійна бригада з ремонту теплотраси. Також будинки обстежать працівники адміністрації району, які зафіксують усі пошкодження. Комунальники приберуть територію від будівельного сміття та уламків. Потім будівельні бригади закриють пошкоджені вікна ОСБ плитами", - підсумував Сєнкевич.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріли #с300

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