За добу на півдні знищено 47 окупантів, 24 одиниці техніки, 4 склади боєприпасів

За добу на південному напрямку українські військові знищили 47 людей особового складу агресора, 24 одиниці техніки, 4 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють: 47 рашистів, 2 танки, реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць авто-бронетанкової техніки та 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджена самохідна великокаліберна гаубиця "Мста-С" та ще 3 одиниці авто-бронетехніки.