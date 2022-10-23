Повітряні сили ЗС України за суботу знищили два російські вертольоти Ка-52

Повітряні сили Збройних сил України за суботу знищили два російські вертольоти Ка-52, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вже два "алігатори" за добу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням командування, 22 жовтня близько 16:00 зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищив ще один російський ударний вертоліт Ка-52.

Як повідомлялося, у Бериславському районі Херсонської області вдень збито російський гелікоптер Ка-52, повідомляє Повітряне командування "Південь".