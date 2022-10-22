Події

11:32 22.10.2022

У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

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У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, попередньо, без жертв, тривають роботи з відновлення електроенергії, повідомив мер міста Олександр Третяк.

" Маємо прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста. Працюю на місці надзвичайної події. Доручив профільним заступникам кожному по своєму напрямку максимально мобілізувати зусилля. Зокрема, направити комунальників для ліквідації наслідків ракетного удару: прибирання, скло і т.д. В медичних закладах міста вже розгорнули пункти надання медичної допомоги", - написав він у Telegram-каналі.

Жителі прилеглих територій оперативно евакуйовані в безпечні місця.

"Дякуємо Богу за те, що попередньо без жертв. Працюємо з енергетиками над відновленням електроенергії. Міські служби в повній готовності!", - наголосив мер.

 

Теги: #рівне #обстріли

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