Події

10:40 22.10.2022

Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

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Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

У результаті "прильотів" у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода, повітряна тривога триває, повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

"На Волині є "прильоти". На місці працюють всі відповідні служби. В окремих населених пунктах місцями зникли світло і вода, погіршився зв'язок. Звертаюся до всіх – зберігайте спокій. Наразі повітряна тривога триває. За можливості перебуваєте в укриттях. Не поширюйте в соцмережах фото наслідків. Більше інформації пізніше", - написав він у Telegram-каналі.

Теги: #вода #електроенергія #волинська_область

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