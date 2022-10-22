Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

У результаті "прильотів" у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода, повітряна тривога триває, повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

"На Волині є "прильоти". На місці працюють всі відповідні служби. В окремих населених пунктах місцями зникли світло і вода, погіршився зв'язок. Звертаюся до всіх – зберігайте спокій. Наразі повітряна тривога триває. За можливості перебуваєте в укриттях. Не поширюйте в соцмережах фото наслідків. Більше інформації пізніше", - написав він у Telegram-каналі.