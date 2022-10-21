Індія провела випробування балістичної ракети, здатної нести ядерний боєзаряд

Індія у п'ятницю провела успішне випробування нової балістичної ракети середнього радіусу дії наземного базування Agni Prime (Agni-P), здатної нести ядерну боєголовку, повідомило військове відомство країни.

Пуск ракети з дальністю 2 тис. км було здійснено з полігону на індійському острові Абдул Калам у Бенгальській затоці.

У ході випробування було виконано всі поставлені завдання з великою точністю, зазначили військові.

Це вже третій запуск двоступінчастої твердопаливної ракети. Перший був здійснений у червні минулого року, другий – у грудні. Ракета розроблена на базі балістичної ракети Agni-II, але має більш досконалу систему наведення, високу точність і здатна нести головну частину, що розділяється, з двома боєголовками індивідуального наведення загальною вагою до трьох тонн. Ракета Agni-P має прийти на зміну ракетам Agni-I та Agni-II.

Наразі Індія має в своєму розпорядженні балістичні ракети Agni-I з дальністю 750 км, Agni-II з дальністю 2 тис. км, Agni-III і Agni-IV з дальністю 4-4,5 тис. км і Agni-V з дальністю 5 тис. км. Усі вони здатні нести ядерну боєголовку.

Перше випробування ракети з найбільшою дальністю – Agni V було проведено ще у 2012 році. Як зазначали місцеві ЗМІ, у зоні ураження цієї ракети знаходиться, наприклад, вся територія Китаю та інші віддалені території Азії. Таким чином, Індія фактично увійшла до клубу держав, що володіє цим видом стратегічних озброєнь. Наразі до нього входять Росія, США, Китай, Велика Британія та Франція.

За даними західних ЗМІ, Індія зараз також розробляє нову балістичну ракету Agni з дальністю дії 10 тис. км.