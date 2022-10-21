Росія створила чергу зі 150 суден з українською агропродукцією у зерновому коридорі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня ситуація навколо експортної зернової ініціативи стала напруженою, оскільки Росія штучно створила чергу зі 150 суден із українською агропродукцією у Чорному морі.

"На цих тижнях стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить усе, щоб пригальмувати наш експорт продовольства. На сьогодні понад 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобов'язання щодо постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише тому, що Росія свідомо затримує проходження кораблів", - заявив Зеленський у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

Як зазначив президент, щодня простоювання суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, які споживають українську агропродукцію.

За словами Зеленського, за час роботи зернової ініціативи через подібні дії російської сторони Україна не змогла експортувати близько 3 млн тонн продовольства. Це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

"Росія робить усе, щоб мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи країнах ЄС, або загинули від голоду. А ми з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не лише збереглася, а й працювала на 100% потужності", - сказав Зеленський.

"Право на їжу та життя без голоду – фундаментальні для кожної людини на землі. І тому російські спроби загострити продовольчу кризу – це агресія проти кожної людини на землі", - резюмував він.