ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм із глобальних тем

Головною метою "стратегічних дебатів" європейських лідерів щодо Китаю в п'ятницю була підготовка позиції Євросоюзу до саміту ЄС - АСЕАН, який відбудеться 14 грудня у Брюсселі, заявив голова Євроради Шарль Мішель.

"Ми завжди повинні бути твердими та уважними, щоб захищати (у відносинах з Китаєм) наші принципи, яким ми глибоко віддані: демократію та фундаментальні свободи", - заявив глава Європейської ради на пресконференції по завершенню дводенного саміту Європейського союзу, на якому відносини з Китаєм були однією з центральних тем порядку денного.

Другим важливим для ЄС аспектом Мішель назвав мету добиватися "більшої взаємності, більше рівноваги, особливо в економічних відносинах між Китаєм та Європейським союзом". "Це робота, яку ми повинні вести на всі теми, і ми будемо рішуче налаштовані просуватися на цьому напрямі", - продовжив голова Євроради.

"І, по-третє, ми також вважаємо, що треба розпочати співпрацю з Китаєм на глобальні теми: кліматичні зміни, проблематику охорони здоров'я, наприклад, які видаються очевидними", - повідомив Мішель.

Водночас він зазначив, що дебати показали явну волю Європейської ради не виявляти наївності щодо Пекіна. "Євросоюз має свою власну модель, яку він хотів би вибудувати в цих відносинах", сказав Мішель.