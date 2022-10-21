На Херсонщині деокуповано вже 88 населених пунктів

88 населених пунктів на Херсонщині вже звільнено Силами оборони України від російських окупантів, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких проживає близько 12 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що серед звільнених сіл, у яких вже було проведено комплекс стабілізаційних заходів, Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка, Синє.