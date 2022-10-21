Події

17:43 21.10.2022

За отримання пенсії чи соцдопомоги від окупаційної влади покарання не буде - Верещук

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За отримання пенсії чи соцдопомоги від окупаційної влади покарання не буде - Верещук

Віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що за отримання українськими громадянами пенсії чи соціальної допомоги від окупаційної влади на непідконтрольній території покарання не буде.

"Покарання не буде", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи будуть покарання за отримання пенсії чи соціальної допомоги від окупаційної влади на непідконтрольній території.

Щодо оплати комунальних послуг на окупованій території, віцепрем'єр не дала прямої відповіді.

"Якщо це підприємство, яке розміщене на тимчасово окупованій території, то податки підуть на обслуговування окупанта. І тоді нехай люди, які вам ставили запитання (звернення до журналіста - ІФ-У), запитають себе, чи хочуть вони обслуговувати окупантів, чи ні. Якщо вони не хочуть, то, звісно, платити не потрібно. Якщо вони не заплатять, їм відріжуть газ. І що робити? Тому я й казала евакуюватися", - сказала Верещук.

Теги: #верещук

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