Події

13:45 21.10.2022

РФ має бути притягнута до відповідальності за геноцид українців - глава МЗС

2 хв читати
РФ має бути притягнута до відповідальності за геноцид українців - глава МЗС

Злочини росіян під час повномасштабної агресії підпадають під статті Конвенції про геноцид 1948 року, і Україна працює над притягненням російських злочинців до відповідальності за геноцид українського народу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Злочини росіян в Україні - це геноцид за усіма ознаками. Вбивство українців лише за те, що вони є українцями, інтенсивне підбурювання до геноциду російськими державними медіа, російськими чиновниками та особисто Путіним. Страхітливі факти примусового вивезення українських дітей з окупованих територій в Росію, де їх передають російським сім’ям і силоміць виховують як росіян, знищуючи їхню українську ідентичність", - сказав Кулеба у відеозверненні до конференції "Міжнародне право проти геноциду", організованої Zentrum Liberale Moderne у Берліні.

Кулеба наголосив, що росіяни часто навіть не приховують своїх намірів щодо знищення українців як національної групи, зокрема насильницького вивезення українських дітей.

"Це системна державна політика Росії з викрадення тисяч українських дітей, вивезення їх у Росію із застосуванням примусу чи обману та передачі їх до російських сімей, де їх мають виховувати як росіян. Ми неодноразово жорстко засуджували ці злочини, активно працюємо разом з українськими правоохоронцями та міжнародними структурами над встановленням фактів для збору доказової бази в майбутній справі про геноцид", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що геноцидна риторика лише посилилася в російських державних ЗМІ та висловлюваннях російських чиновників після початку повномасштабного вторгнення.

"Одне російське державне видання дійшло до того, що написало про "остаточне вирішення українського питання". Залишається тільки здогадуватися, була паралель свідомою чи ні, але заява сама по собі страхітлива", - зауважив він, звертаючись до німецької аудиторії в залі.

Кулеба наголосив, що Україна разом із партнерами докладає максимум зусиль щодо притягнення винних у геноциді українців до відповідальності.

"Жахлива дійсність геноциду доводить, що Україна має лише один шлях: захистити себе, звільнити свої території та людей. У нас немає іншого вибору, крім як перемогти в цій війні та притягнути Путіна та багатьох-багатьох людей довкола нього та під ним до відповідальності", - зазначив він.

Зокрема, Кулеба нагадав про ініціативу України створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, щоб притягнути найвище політичне та військове керівництво Росії до відповідальності. Він додав, що Україна розраховує на підтримку цієї ініціативи в Німеччині.

Теги: #війна #мзс #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 21.10.2022
МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

13:04 21.10.2022
Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

12:10 21.10.2022
СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

10:57 21.10.2022
Окупанти знову обстрілюють Харків, попередньо, без постраждалих – мер

Окупанти знову обстрілюють Харків, попередньо, без постраждалих – мер

10:12 21.10.2022
В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

10:09 21.10.2022
Прем'єр Ізраїлю в розмові з Кулебою висловив занепокоєння щодо участі Ірану у війні

Прем'єр Ізраїлю в розмові з Кулебою висловив занепокоєння щодо участі Ірану у війні

10:07 21.10.2022
РФ створює умови для відходу з правобережної частини Херсонщини і готує атаку на Каховську ГЕС - ISW

РФ створює умови для відходу з правобережної частини Херсонщини і готує атаку на Каховську ГЕС - ISW

09:32 21.10.2022
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 6 - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 6 - Синєгубов

09:22 21.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

09:09 21.10.2022
Кількість дітей, загиблих унаслідок агресії РФ в Україні, зросла до 429, 817 – поранені – Офіс генпрокурора

Кількість дітей, загиблих унаслідок агресії РФ в Україні, зросла до 429, 817 – поранені – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти замінували Каховську ГЕС іще у квітні - ГУР МО

Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

За отримання пенсії чи соцдопомоги від окупаційної влади покарання не буде - Верещук

Екснардепу Грановському повідомлено про підозру у справі про заподіяння понад 93 млн грн збитків Одеському припортовому заводу

На Миколаївщині збили російський Су-25 - голова ОВА

Кабмін запустив на рік проєкт щодо оформлення посвідчення особи для повернення в Україну

Україна закликає ООН та ЄС направити моніторингову місію на Каховську ГЕС - Шмигаль

Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

Надання допомоги евакуйованим українцям і жителям звільнених територій відбуватиметься за рахунок донорських коштів - Мінреінтеграції

ОВА: ВИБУХ НА КИЇВЩИНІ – ПЛАНОВА РОБОТА САПЕРІВ

ВИБУХ НА КИЇВЩИНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА