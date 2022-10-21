РФ має бути притягнута до відповідальності за геноцид українців - глава МЗС

Злочини росіян під час повномасштабної агресії підпадають під статті Конвенції про геноцид 1948 року, і Україна працює над притягненням російських злочинців до відповідальності за геноцид українського народу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Злочини росіян в Україні - це геноцид за усіма ознаками. Вбивство українців лише за те, що вони є українцями, інтенсивне підбурювання до геноциду російськими державними медіа, російськими чиновниками та особисто Путіним. Страхітливі факти примусового вивезення українських дітей з окупованих територій в Росію, де їх передають російським сім’ям і силоміць виховують як росіян, знищуючи їхню українську ідентичність", - сказав Кулеба у відеозверненні до конференції "Міжнародне право проти геноциду", організованої Zentrum Liberale Moderne у Берліні.

Кулеба наголосив, що росіяни часто навіть не приховують своїх намірів щодо знищення українців як національної групи, зокрема насильницького вивезення українських дітей.

"Це системна державна політика Росії з викрадення тисяч українських дітей, вивезення їх у Росію із застосуванням примусу чи обману та передачі їх до російських сімей, де їх мають виховувати як росіян. Ми неодноразово жорстко засуджували ці злочини, активно працюємо разом з українськими правоохоронцями та міжнародними структурами над встановленням фактів для збору доказової бази в майбутній справі про геноцид", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що геноцидна риторика лише посилилася в російських державних ЗМІ та висловлюваннях російських чиновників після початку повномасштабного вторгнення.

"Одне російське державне видання дійшло до того, що написало про "остаточне вирішення українського питання". Залишається тільки здогадуватися, була паралель свідомою чи ні, але заява сама по собі страхітлива", - зауважив він, звертаючись до німецької аудиторії в залі.

Кулеба наголосив, що Україна разом із партнерами докладає максимум зусиль щодо притягнення винних у геноциді українців до відповідальності.

"Жахлива дійсність геноциду доводить, що Україна має лише один шлях: захистити себе, звільнити свої території та людей. У нас немає іншого вибору, крім як перемогти в цій війні та притягнути Путіна та багатьох-багатьох людей довкола нього та під ним до відповідальності", - зазначив він.

Зокрема, Кулеба нагадав про ініціативу України створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, щоб притягнути найвище політичне та військове керівництво Росії до відповідальності. Він додав, що Україна розраховує на підтримку цієї ініціативи в Німеччині.