Події

13:23 21.10.2022

Прогноз погоди на вихідні 22–23 жовтня: все ще золота осінь

2 хв читати
Прогноз погоди на вихідні 22–23 жовтня: все ще золота осінь

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості областей України все ще тішитиме  приємним осіннім теплом. Місцями пройдуть невеликі дощі, але вони не зіпсують настрою та планів.

Погода в суботу 22 жовтня

Найтеплішим суботній день ​​буде в Івано-Франківській області — тут очікується до +16 °С. У решті регіонів температура повітря відповідатиме календарній нормі. У Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях, а також на півдні стовпчики термометра покажуть +15 °С. У центрі та на заході повітря прогріється до +13 °С, на сході та півночі — до +11 °С. Уночі температура повітря коливатиметься від +3 °С у східних, центральних та північних регіонах до +5–6 °С на заході та +8 °С на півдні.

У Харківській, Сумській, Херсонській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях буде хмарно з проясненнями, а на решті території небо затягне хмарами, але дощ із них не проллється.

Погода в неділю 23 жовтня

У неділю мешканці Закарпаття зможуть насолоджуватися сонячною погодою за +18–20 °С. В Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях очікується +15–17 °С, але буде хмарно. В інших західних регіонах, а також на півдні повітря прогріється до +15 °С, на сході, півночі та в центрі — до +13 °С.

У Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях пройдуть невеликі дощі.

Погода в понеділок 24 жовтня

Погода на початку тижня обіцяє бути по-справжньому золотою — скористайтеся цим даром природи на всі 100%! У Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Миколаївській областях синоптики прогнозують до +19 °С, у Черкаській, Київській та Кіровоградській — до +17 °С, у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Тернопільській — до 16 °С, у Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській — до +15 °С. Найпрохолодніше буде на Харківщині та Луганщині — +11–13 °С.

Дощі пройдуть лише на Луганщині, на решті території країни буде хмарно з проясненнями.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Якова, 22 жовтня, випадав сніг, це вважалося передвістям бідного врожаю наступного року. А ось листочки, що залишилися на вишневих деревах, обіцяли швидке потепління.

Якщо на Євлампія, 23 жовтня, не було заморозків, на зиму можна було не чекати ще близько місяця, але сильний північний чи східний вітер обіцяв швидке похолодання.

Теги: #погода #sinoptik

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 20.10.2022
У п'ятницю і суботу в Україні утримається прохолодна погода, невеликі дощі пройдуть лише в деяких областях

У п'ятницю і суботу в Україні утримається прохолодна погода, невеликі дощі пройдуть лише в деяких областях

13:38 18.10.2022
Найближчими днями в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі, у четвер із мокрим снігом

Найближчими днями в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі, у четвер із мокрим снігом

13:03 17.10.2022
У вівторок в Україні буде тепло, у середу очікуються дощі, у четвер суттєво похолодає

У вівторок в Україні буде тепло, у середу очікуються дощі, у четвер суттєво похолодає

16:22 15.10.2022
У неділю в Україні очікується помірно тепла погода, місцями туман

У неділю в Україні очікується помірно тепла погода, місцями туман

10:58 14.10.2022
Прогноз погоди на вихідні 15–16 жовтня: золота осінь дарує чудовий вікенд

Прогноз погоди на вихідні 15–16 жовтня: золота осінь дарує чудовий вікенд

12:33 12.10.2022
У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

12:40 08.10.2022
Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

14:24 07.10.2022
Прогноз погоди на вихідні 8–9 жовтня: радіємо бабиному літу

Прогноз погоди на вихідні 8–9 жовтня: радіємо бабиному літу

12:54 04.10.2022
Погода в Україні найближчими днями буде сухою, очікується поступове потепління

Погода в Україні найближчими днями буде сухою, очікується поступове потепління

12:19 03.10.2022
В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі дощі

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

До 5 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілів у Запоріжжі - міськрада

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

У Бахмуті вночі обстріляли приватний сектор, 2 мирних жителів загинуло, поблизу Лиману 1 загиблий – голова Донецької обладміністрації

Костін: Притягнення до відповідальності країни-агресора має базуватися на розслідуванні найжорстокіших випадків та направленні їх до МКС

Окупанти знову обстрілюють Харків, попередньо, без постраждалих – мер

Держспецзв'язку стала уповноваженим органом з питань захисту критичної інфраструктури

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На Київщині з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення електроенергії – голова обладміністрації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА