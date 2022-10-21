За добу на південному напрямку ЗС України знищили 28 окупантів, контрольно-спостережний пункт та 2 склади з боєприпасами

Минулої доби на південному напрямку ЗСУ відбили 3 авіанальоти ворожої авіації, знищили 28 російських окупантів, контрольно-спостережний пункт і два склади боєприпасів, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння вздовж лінії фронту. Але ворог водночас завдає вогняного ураження наших позицій, тилових районів та громад уздовж лінії фронту", – йдеться у зведенні в ніч на п'ятницю.

Наголошується, що повітряна розвідка ворожими безпілотними літальними шпигунами продовжується як уздовж лінії зіткнення, так і щодо Чорноморського узбережжя.

У Бериславському районі ворог тричі атакував позиції ЗСУ своєю армійською та штурмовою авіацією. Усі атаки були відбиті.

"Загалом протягом бойового дня Силами оборони було застосовано авіацію 7 разів: били по ворожих позиціях ППО, накопиченню техніки, складах з боєприпасами. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань", – наголосили в ОК.

За інформацією українських військових, зафіксовані втрати ворога склали 28 рашистів, 2 самохідні артсистеми типу "Мста-С", міномет, бойова машина піхоти й танк, а також пошкоджені 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. Біля Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами. Інші результати дорозвідуються.

У штормовому Чорному морі ворожі кораблі маневрують біля узбережжя Криму, корабельне угруповання складається з 7 одиниць, серед яких 4 ВДК та 1 ракетоносець, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр".