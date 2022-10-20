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19:36 20.10.2022

Україна експортувала 8 млн тонн продовольства в рамках "зернової ініціативи"

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Україна експортувала 8 млн тонн продовольства в рамках "зернової ініціативи"

Чергові два судна з 82 тис. тонн агропродукції вийшли в четвер з українського порту "Південний" до країн Азії та Європи, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зокрема, з порту вийшли танкер Atlantis Almeria та балкер Aris T", - зазначило відомство на своїй фейсбук-сторінці.

За його даними, загалом від моменту старту "зернової ініціативи" експортовано 8 млн тонн агропродукції, а кількість суден із продовольством, що вийшли з українських портів до країн Азії, Європи та Африки, сягнула 362.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.

Теги: #експорт #агропродукція

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