Україна експортувала 8 млн тонн продовольства в рамках "зернової ініціативи"

Чергові два судна з 82 тис. тонн агропродукції вийшли в четвер з українського порту "Південний" до країн Азії та Європи, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зокрема, з порту вийшли танкер Atlantis Almeria та балкер Aris T", - зазначило відомство на своїй фейсбук-сторінці.

За його даними, загалом від моменту старту "зернової ініціативи" експортовано 8 млн тонн агропродукції, а кількість суден із продовольством, що вийшли з українських портів до країн Азії, Європи та Африки, сягнула 362.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.