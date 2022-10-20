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19:42 20.10.2022

Байден пообіцяв продовжити тісну співпрацю з Лондоном і після відставки Трасс

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Байден пообіцяв продовжити тісну співпрацю з Лондоном і після відставки Трасс

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжить тісно співпрацювати з Великою Британією після відставки британського прем'єра Ліз Трасс.

"Я дякую прем'єр-міністру Ліз Трасс за її співпрацю", - написав Байден у твіттері.

"Ми продовжимо нашу тісну співпрацю з урядом Великої Британії, оскільки працюємо разом над тим, щоб протистояти глобальним викликам, з якими стикаються наші країни", - додав президент США.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Велика Британія зможе швидко відновити політичну стабільність.

"Я хотів би, щоб Велика Британія змогла якнайшвидше досягти стабільності й рухатися далі", - зазначив французький лідер після прибуття на саміт країн ЄС у Брюсселі.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про звільнення з посади лідера Консервативної партії, що спричиняє її відставку з посади прем'єра. За словами Трасс, вибори нового лідера консерваторів відбудуться наприкінці наступного тижня. Пізніше керівники британських консерваторів у Палаті громад наголосили, що вибори відбудуться до 28 жовтня.

Теги: #сша #співпраця #британія #байден

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