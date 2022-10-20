По позиціях окупантів завдано 6 авіаударів, збито 15 із 20 ударних безпілотників - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала шести ударів по позиціях російських окупантів, ідеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій у четвер на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено ураження двох районів зосередження озброєння і військової техніки, двох опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136 із 20 випущених за добу агресором.

Військові ракетних військ і артилерії в четвер уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів окупантів.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, водночас не полишає спроб вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках", - розповіли в Генштабі.