Події

18:56 20.10.2022

По позиціях окупантів завдано 6 авіаударів, збито 15 із 20 ударних безпілотників - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
По позиціях окупантів завдано 6 авіаударів, збито 15 із 20 ударних безпілотників - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала шести ударів по позиціях російських окупантів, ідеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій у четвер на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено ураження двох районів зосередження озброєння і військової техніки, двох опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136 із 20 випущених за добу агресором.

Військові ракетних військ і артилерії в четвер уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів окупантів.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, водночас не полишає спроб вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках", - розповіли в Генштабі. 

Теги: #авіаудари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 16.07.2022
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази - ізраїльська армія

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази - ізраїльська армія

15:28 04.05.2022
РФ завдала майже пів сотні авіаударів по об'єктах в Україні, зокрема із застосуванням керованих авіаційних ракет - Міноборони

РФ завдала майже пів сотні авіаударів по об'єктах в Україні, зокрема із застосуванням керованих авіаційних ракет - Міноборони

13:33 26.04.2022
По "Азовсталі" за ніч було завдано 35 авіаударів, цивільні опинилися під завалами - полк "Азов"

По "Азовсталі" за ніч було завдано 35 авіаударів, цивільні опинилися під завалами - полк "Азов"

11:49 16.03.2022
За добу Харків зазнав понад 50 ворожих ударів, але тримає оборону - Синєгубов

За добу Харків зазнав понад 50 ворожих ударів, але тримає оборону - Синєгубов

10:02 11.03.2022
Внаслідок авіаудару постраждали стадіон ім. Юрія Гагаріна та бібліотека у Чернігові - голова ОВА

Внаслідок авіаудару постраждали стадіон ім. Юрія Гагаріна та бібліотека у Чернігові - голова ОВА

00:03 02.03.2022
Агресор завдав нових ракетних ударів по українських містах

Агресор завдав нових ракетних ударів по українських містах

18:49 26.02.2022
Агресор завдав авіаудару по селищу Сартана на Донбасі, є жертви

Агресор завдав авіаудару по селищу Сартана на Донбасі, є жертви

08:09 22.10.2021
ВПС Ефіопії розбомбили колишню штаб-квартиру північного командування армії країни в місті Мекеле, яку використовували заколотники

ВПС Ефіопії розбомбили колишню штаб-квартиру північного командування армії країни в місті Мекеле, яку використовували заколотники

08:36 08.08.2021
У результаті авіаудару ВПС Афганістану в Шебергані вбито до 200 бойовиків

У результаті авіаудару ВПС Афганістану в Шебергані вбито до 200 бойовиків

08:09 08.08.2021
ВПС США завдали авіаудару по талібах у Шебергані - Міноборони Афганістану

ВПС США завдали авіаудару по талібах у Шебергані - Міноборони Афганістану

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Німеччини допомагає постачанню ракет для систем ППО для України – Зеленський

Зеленський розраховує на створення міжнародного механізму компенсацій Україні за агресію Росії

Ефективність ППО України становить 64% - Генштаб ЗСУ

Зеленський запровадив санкції проти політиків, бізнесменів і громадських діячів, а також проти ймовірних дочок Путін

Прем'єр Великої Британії Ліз Трасс іде у відставку

ОСТАННЄ

Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана

Байден пообіцяв продовжити тісну співпрацю з Лондоном і після відставки Трасс

Україна експортувала 8 млн тонн продовольства в рамках "зернової ініціативи"

У Лимані завершено ексгумацію вбитих окупантами жителів, у місті та околицях знайдено 166 тіл, із них 5 дітей

ВАКС заарештував екснардепа Микитася з альтернативою застави у 260 млн грн за пропозицію хабара в EUR22 млн меру Дніпра

Швейцарія і далі співпрацюватиме з партнерами щодо санкцій проти РФ

Кулеба вітає рішення Палати представників Нідерландів про створення спецтрибуналу у справі про російську агресію проти України

Окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаударів по Україні за добу

Штайнмаєр хоче відвідати Україну якнайшвидше – президент Швейцарії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА