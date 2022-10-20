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17:26 20.10.2022

Порошенко закликав США та Ізраїль надати Україні засоби ППО та ПРО

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Порошенко закликав США та Ізраїль надати Україні засоби ППО та ПРО

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN заявив, що Україна потребує сучасних засобів протиповітряної, протиракетної та протидронної оборони, які мають, зокрема, США та Ізраїль.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", Порошенко наголосив, що йдеться про захист цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури, яку атакує РФ.

"Ми знаємо, що Ізраїль має спеціальну технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Ця технологія може врятувати життя сотень українців. Ми очікуємо кроків не лише від Ізраїлю, а й від США. Тому що якщо ми не знищимо ці іранські безпілотники тут, завтра вони можуть з'явитися в небі Ізраїлю, або хто знає, можливо, в небі деяких європейських країн", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що це необхідно не для бойових дій, а для захисту енергетичних і цивільних об'єктів.

Він також уточнив, що західні союзники України мають запровадити санкції проти Ірану через постачання дронів-камікадзе російській армії.

"Іран повинен зрозуміти, що якщо він не припинить постачання не лише безпілотників, а й балістичних ракет, які він планував постачати, на нього чекатимуть пекельні санкції. Ми повинні зупинити Іран", - вважає Порошенко.

Нардеп додав, що український парламент вимагає від уряду розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном, скасувати всі візові послаблення та запровадити національні санкції. "Але ми розраховуємо, що також будуть і міжнародні санкції", – переконаний п’ятий президент.

Він також закликав США визнати Росію державою - спонсором тероризму.

"Ми дуже цінуємо лідерство США, американського президента Джо Байдена, американського Конгресу та американського народу. Ми очікуємо, що рішення про визнання Росії терористичною державою буде правильним, так само, як це було для Ірану. Це абсолютно необхідне рішення", – наголосив Порошенко.

Теги: #порошенко #ізраїль #ппо

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