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14:09 20.10.2022

Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

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Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

Україна запровадила персональні економічні та інші обмежувальні заходи проти 1374 юридичних осіб – переважна більшість яких це російські та пов'язані з ними компанії.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №726 від 19 жовтня про введення в дію ухваленого того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони розміщено на сайті глави держави у четвер.

"Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - наголошується в указі.

Крім того, Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

У переліку, зокрема, російський Альфа-Банк та пов'язана з ним низка компаній, Російський фонд прямих інвестицій, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", пов'язані з ВТБ та Сбербанком страхові та фінансові компанії, PTC Holding, "Согаз".

Окрім того, до списку внесено Управління справами президента РФ і спецавіазагін "Россия", Казанський вертолітний завод та "Адмиралтейские верфи", "КАМаз", "Гражданские самолёты Сухого".

Серед підсанкційних осіб не лише іноземні "дочки" російських компаній та банків, а й, зокрема, Державний військово-промисловий комітет Білорусі, білоруські "ОКБ ТСП" та "Оборонные инициативы", "Белспецвнештехника".

У списку також хорватські T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i Usluge та Katina D.O.O.

Згідно з документом, санкції передбачають 17 обмежувальних заходів: від блокування активів та повного припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи зупинення ліцензій,

Серед обмежень також заборона участі у приватизації, публічних та оборонних закупівлях, здійснення угод із цінними паперами, заборона збільшення розміру статутного капіталу пов'язаних компаній (із часткою від 10%), запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю, припинення дії торговельних угод та спільних проєктів.

Теги: #указ #санкції_рф

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