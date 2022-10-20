Події

11:05 20.10.2022

У Вінниці з четверга обмежується робота міського електротранспорту

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У Вінниці з четверга обмежується робота міського електротранспорту

Із 20 жовтня у Вінниці трамваї і тролейбуси працюватимуть в обмеженому режимі з метою економії електроенергії, повідомляє Вінницька міська рада.

"Із 20 жовтня випуск електротранспорту скорочують на 25%. Для перевезення пасажирів було залучено резервні автобуси та маршрутні таксі", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Транспортна компанія просить вінничан із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Теги: #транспорт #вінниця

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