Події

10:11 20.10.2022

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

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Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 жовтня, проведуть телефонну розмову, повідомила прессекретарка президента ФРН Керстін Гаммелін.

"Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента в Україну, що важливо для обох сторін. Завтра у наших двох президентів призначено телефонну розмову", - написала вона у своєму твіттері, зазначивши в публікації посла України в Німеччині Олексія Макєєва.

Раніше видання Bild повідомило, що Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до України. За інформацією видання, візит, який узгоджували декілька тижнів, було скасовано з "міркувань безпеки".

 

Теги: #розмова #штайнмаєр #зеленський

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