Події

08:28 20.10.2022

За добу на півдні знищено 43 окупанти, 19 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами

1 хв читати
За добу на півдні знищено 43 окупанти, 19 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами

За добу на південному напрямку українські військові знищили 43 людини особового складу агресора, 19 одиниць ворожої техніки, а також 2 склади з боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152 калібру, командно-штабна машина та ворожий безпілотник-розвідник", - йдеться у повідомленні.

Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі.

Наголошується, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом середи відпрацювали понад 440 вогневих завдань.

Водночас, штурмова авіація українських Повітряних сил завдала 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Бук-2М", "Тор" та "Панцир", а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атакувала район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 20.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

07:09 19.10.2022
За добу на півдні було знищено 84 окупанти, 6 одиниць техніки, 3 склади з боєприпасами

За добу на півдні було знищено 84 окупанти, 6 одиниць техніки, 3 склади з боєприпасами

09:50 18.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 530 військових та 23 артсистеми, збито 35 дронів і дві ракети - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 530 військових та 23 артсистеми, збито 35 дронів і дві ракети - Генштаб ЗСУ

07:55 18.10.2022
ЗС України знищили ЗРК "Тор-М2", 2 склади БК на Бериславщині та ДРГ біля Нової Кам'янки – ОК "Південь"

ЗС України знищили ЗРК "Тор-М2", 2 склади БК на Бериславщині та ДРГ біля Нової Кам'янки – ОК "Південь"

09:16 17.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

07:38 17.10.2022
За добу на півдні знищено 50 окупантів і 17 одиниць техніки

За добу на півдні знищено 50 окупантів і 17 одиниць техніки

06:50 17.10.2022
Українські зенітники ліквідували 11 дронів-камікадзе на півдні

Українські зенітники ліквідували 11 дронів-камікадзе на півдні

07:16 16.10.2022
На півдні було знищено 2 БПЛА

На півдні було знищено 2 БПЛА

07:10 16.10.2022
За добу на півдні знищено 14 окупантів, 5 одиниць техніки

За добу на півдні знищено 14 окупантів, 5 одиниць техніки

11:14 15.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 400 осіб, а з початку вторгнення майже 64700 осіб

За добу армія РФ втратила в Україні 400 осіб, а з початку вторгнення майже 64700 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

На Харківщині на міні підірвався автомобіль із рятувальниками, дві особи загинули, четверо поранені

Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

ОСТАННЄ

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

Російська влада продовжує інформаційну підготовку до ймовірного відступу в Херсонській області - ISW

У Миколаєві "прильоти" С-300, без жертв та руйнувань

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

ЄК оголосила про гуманітарну допомогу Україні з огляду на прийдешню зиму

До України прибув президент Швейцарії

Харківський метрополітен збільшив інтервали між потягами для економії електроенергії

У Бучанському районі працюють сапери, може бути чути звуки вибухів - Київська ОВА

Казахстан не буде повністю евакуювати або закривати посольство в Україні - глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА