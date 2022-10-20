За добу на півдні знищено 43 окупанти, 19 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами

За добу на південному напрямку українські військові знищили 43 людини особового складу агресора, 19 одиниць ворожої техніки, а також 2 склади з боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152 калібру, командно-штабна машина та ворожий безпілотник-розвідник", - йдеться у повідомленні.

Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі.

Наголошується, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом середи відпрацювали понад 440 вогневих завдань.

Водночас, штурмова авіація українських Повітряних сил завдала 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Бук-2М", "Тор" та "Панцир", а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атакувала район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.