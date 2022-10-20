Мер Києва Віталій Кличко закликав київських підприємців до зменшення споживання електроенергії.

"Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів", - написав він у телеграм-каналі.

Решту киян Кличко закликав не вмикати 20 жовтня потужні електроприлади, зокрема мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі. За його словами, щоб уникнути цього, у столиці розпочнуть опалювальний сезон уже в четвер з урахуванням погодних умов і зниження температури.

На його думку, "навіть невелика економія та зниження електроспоживання у кожному будинку допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми".