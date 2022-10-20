Події

08:04 20.10.2022

Кличко закликав київських підприємців до зменшення споживання електроенергії

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Кличко закликав київських підприємців до зменшення споживання електроенергії

Мер Києва Віталій Кличко закликав київських підприємців до зменшення споживання електроенергії.

"Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів", - написав він у телеграм-каналі.

Решту киян Кличко закликав не вмикати 20 жовтня потужні електроприлади, зокрема мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі. За його словами, щоб уникнути цього, у столиці розпочнуть опалювальний сезон уже в четвер з урахуванням погодних умов і зниження температури.

На його думку, "навіть невелика економія та зниження електроспоживання у кожному будинку допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми".

 

 

 

Теги: #київ #електроенергія #економія

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