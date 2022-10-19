Зеленський зустрівся із главою МЗС Греції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом під час його візиту до Києва.

"Дякую грецькому уряду та суспільству за підтримку. Зокрема, за рішення про постачання Україні бойових машин піхоти. Також за принципову та рішучу позицію Греції при ухваленні рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що це вже третій візит Дендіаса до України від початку повномасштабного вторгнення.

"Нам важливо, що Греція підтримує Україну у подоланні всіх викликів. І ми відчуваємо цю підтримку", - наголосив президент.