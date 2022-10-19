Події

19:38 19.10.2022

Зеленський зустрівся із главою МЗС Греції

1 хв читати
Зеленський зустрівся із главою МЗС Греції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом під час його візиту до Києва.

"Дякую грецькому уряду та суспільству за підтримку. Зокрема, за рішення про постачання Україні бойових машин піхоти. Також за принципову та рішучу позицію Греції при ухваленні рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що це вже третій візит Дендіаса до України від початку повномасштабного вторгнення.

"Нам важливо, що Греція підтримує Україну у подоланні всіх викликів. І ми відчуваємо цю підтримку", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #візит #мзс #греція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 19.10.2022
Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

19:40 19.10.2022
Указ Путіна про "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях України нікчемний і не має правових наслідків для українських громадян - МЗС України

Указ Путіна про "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях України нікчемний і не має правових наслідків для українських громадян - МЗС України

18:12 19.10.2022
Некоректно вдавати, що ви не знаєте про атаки російських дронів на Київ - МЗС України у відповідь Китаю

Некоректно вдавати, що ви не знаєте про атаки російських дронів на Київ - МЗС України у відповідь Китаю

14:00 19.10.2022
Глава МЗС Греції прибув із візитом до Києва

Глава МЗС Греції прибув із візитом до Києва

17:18 18.10.2022
Кулеба домовився про візити в Україну президента Сенегалу та глави МЗС Кот-д'Івуару, відкриття посольства України в Аккрі

Кулеба домовився про візити в Україну президента Сенегалу та глави МЗС Кот-д'Івуару, відкриття посольства України в Аккрі

16:14 18.10.2022
Кулеба вносить на розгляд президента України пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном

Кулеба вносить на розгляд президента України пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном

19:36 17.10.2022
МКЧХ не прибув на лінію розмежування для відвідування українських військовополонених в Оленівці

МКЧХ не прибув на лінію розмежування для відвідування українських військовополонених в Оленівці

07:28 17.10.2022
У МЗС пояснили ситуацію із "виїздом" сербського посольства з України

У МЗС пояснили ситуацію із "виїздом" сербського посольства з України

21:41 14.10.2022
Кулеба подякував Гватемалі за підтримку України та закликав її захистити Чорноморську зернову ініціативу

Кулеба подякував Гватемалі за підтримку України та закликав її захистити Чорноморську зернову ініціативу

21:50 12.10.2022
Кулеба та глава МЗС Нідерландів погодилися, що єдина відповідь на ракетний терор РФ - подвоєння військової та економічної допомоги Україні

Кулеба та глава МЗС Нідерландів погодилися, що єдина відповідь на ракетний терор РФ - подвоєння військової та економічної допомоги Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ОП закликали українців з 7.00 до 23.00 обмежити споживання електроенергії у четвер

Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній - Данілов

Зеленський подякував Європарламенту за присудження українському народу премії імені Сахарова

Посли ЄС схвалили санкції для Ірану за його залучення до війни з Україною

Хоробрий народ України став переможцем премії Сахарова Європарламенту

ОСТАННЄ

Тимошенко закликав Нідерланди допомогти Україні у подоланні наслідків російських атак на об'єкти критичної інфраструктури

В ОП зустрілися з єврокомісаром Ленарчичем

В ОП закликали українців з 7.00 до 23.00 обмежити споживання електроенергії у четвер

Новим головою МВС Великої Британії став Грант Шеппс

Орбану не подобається ідея про спільні закупівлі газу країнами ЄС

Мер Миколаєва закликав городян підготувати запас питної води та їжі на тиждень у зв'язку з обстрілами окупантами об'єктів критичної інфраструктури у місті

На Львівщині скоротили комендантську годину

На Львівщині налічується 131 стаціонарний пункт обігріву - Козицький

Слідом за главою Мінфіну у відставку пішла голова МВС Великої Британії Суелла Браверман

Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній - Данілов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА