Зеленський подякував Європарламенту за присудження українському народу премії імені Сахарова

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Європарламенту за присудження українському народу премії імені Сахарова.

"Щиро вдячний Європарламенту та його президенту за присудження українському народу премії імені Сахарова. Свою вірність цінностям свободи та демократії українці щодня доводять на полі бою проти держави-терориста – РФ. І на цьому шляху для України дуже важливою є підтримка народів Європи", - написав він у твіттері.

Про присудження народу України премії було оголошено у середу.

Премія "За свободу думки" імені Сахарова (Sakharov Prize for Freedom of Thought) - премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова. Головна правозахисна нагорода Європейського Союзу.