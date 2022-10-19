Події

17:03 19.10.2022

Унаслідок обстрілів Чернігова російськими окупантами у місті поранено три особи – К.Тимошенко

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Російські окупанти в середу обстріляли Чернігів дронами-камікадзе, внаслідок чого три особи дістали поранень, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Чернігів, 19.10.22. Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані", - написав Тимошенко в телеграмі.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу було поранено три особи, з яких двоє - перебувають у тяжкому стані, наразі вони у реанімації.

Теги: #чернігів #обстріл

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