Унаслідок обстрілів Чернігова російськими окупантами у місті поранено три особи – К.Тимошенко

Російські окупанти в середу обстріляли Чернігів дронами-камікадзе, внаслідок чого три особи дістали поранень, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Чернігів, 19.10.22. Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані", - написав Тимошенко в телеграмі.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу було поранено три особи, з яких двоє - перебувають у тяжкому стані, наразі вони у реанімації.