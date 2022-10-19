ДТЕК повідомила про ворожі прильоти ще на два об'єкти компанії

"ДТЕК Енерго" повідомляє про пошкодження обстрілами російськими військами ще двох своїх енергооб'єктів.

"19 жовтня росія продовжує завдавати масованих терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ще два енергетичні об'єкти "ДТЕК Енерго" зазнали обстрілів. Таким чином, сьогодні від атак терористів постраждали вже три підприємства компанії", - зазначено в повідомленні компанії на сайті в середу.

За її попередньою інформацією, жертв немає.

"Внаслідок удару обладнання підприємств серйозно пошкоджено. Після припинення обстрілів енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкодження та розпочати ліквідацію наслідків", - зазначили у ДТЕК.

Як повідомлялося, вранці у середу компанія повідомила про приліт на один зі своїх об'єктів.