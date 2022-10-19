Масштаби атак РФ на енергооб'єкти України виявилися більшими за очікувані - топменеджер ДТЕК

Масштаби здійснених російськими військами атак на енергетичні об'єкти України в умовах проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 виявилися більшими за очікувані, вважає виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ми входимо у дуже складний період, до якого готувалися, але все одно не очікували таких масштабних атак та руйнувань", - сказав Сахарук у коментарі журналістам у Києві у середу.

Топменеджер ДТЕК зазначив, що за останні три тижні кількість енергоблоків ТЕС компанії, що працюють, знизилася на чверть, переважно через завдані російськими ударами пошкодження об'єктів і обладнання ТЕС.

За його словами, наразі стан енергозабезпечення на території України залежатиме від того, наскільки швидко енергетики зможуть відновлювати пошкоджені об'єкти.

"Ми робимо все можливе і більше, щоб якнайшвидше повернути об'єкти в роботу", - запевнив він.

Водночас Сахарук звернув увагу на те, що процес відновлення є досить складним, вимагаючи необхідного "запасу міцності" з аварійного обладнання та грошей.

"Це питання вимагає, зокрема, рішення на державному рівні, чи це цільові бюджетні програми, створення певних умов на ринку, здатних стабілізувати фінансове становище як генерації, так і операторів систем розподілу, яким дедалі частіше доводиться боротися з наслідками ворожих ударів", – пояснив топменеджер ДТЕК.

За його словами, оцінка руйнувань об'єктів компанії внаслідок обстрілів "невдовзі обчислюватиметься мільярдами гривень".