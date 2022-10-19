Глава Міноборони Ізраїлю виступив проти відправлення зброї Україні
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що виступає проти відправлення зброї Україні, повідомляє Haaretz.
"Я хочу дати зрозуміти, що ми не продаємо зброю Україні... Я міністр оборони і відповідаю за експорт ізраїльської зброї", - сказав Ганц в ефірі радіостанції Kol Chai у вівторок увечері.
Як зазначає видання, заяви Ганца передували запланованій найближчими днями телефонній розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим.