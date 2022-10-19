Російських військових відправляють у тил за хабар – Стратком ЗСУ

Російські окупанти практикують відкуп за можливість перебувати не на передовій у війні з Україною, повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Російські командири роблять бізнес на "спецоперації". Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити, і його відвезуть у тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", - повідомляється в телеграм-каналі Страткому ЗСУ в середу.

Як зазначається у повідомленні, в районі м. Бахмута Донецької області за таку послугу російські офіцери просять 5 тис. рублів на добу. "Сума досить не маленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передка до тилу. Так російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяли Шойгу та Путін перед відправкою в Україну, але вкотре обманули. В цій ситуації, як і в інших, інтереси пересічних військовослужбовців не враховуються", - зазначили у Страткомі.