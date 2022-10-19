На Миколаївщині збито 13 дронів-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

Українські військові збили 13 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти п'ятниці, 19 жовтня, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 жовтня ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Одинадцять баражувальних боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще два – воїнами Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.