Уночі окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Запорізькій області

У ніч проти середи окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в одному із селищ Запорізької області, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в одному із селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С300. На об'єкті виникла пожежа, оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", - написав Старух у телеграм-каналі в середу вранці.