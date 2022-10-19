Події

07:34 19.10.2022

Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

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Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру головній спеціалістці з питань освіти відділу з питань гуманітарної політики Борівської РДА за фактом колабораційної діяльності (ч.5 ст.111-1 КК України).

"Під час окупації смт Борова Ізюмського району службовець підтримувала зміцнення російської влади. Так, у червні колаборантка, перебуваючи в районному будинку культури, під час проведення наради за участю працівників освіти оголосила про призначення її на посаду так званого начальника відділу освіти в окупаційній адміністрації", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, оголосивши про своє "призначення" псевдокерівниця повідомила колег про підготовку до початку навчального процесу за програмою РФ.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області.

 

 

Теги: #підозра #харківщина #колабораціонізм

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